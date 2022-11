Coupe du Monde 2022 : Au cœur d’un Clash, ils ont été virés en plein Mondial

À l'approche du match contre la Serbie, de vives tensions ont éclaté entre André Onana et le sélectionneur du Cameroun Rigobert Song. La Fédération camerounaise a ainsi pris la décision d'exclure le portier de l'Inter du groupe. Si c'est un énorme coup de tonnerre, le gardien de 26 ans n'est pas le premier joueur à avoir été exclu d'un Mondial.

C’est un énorme coup de tonnerre qui a retenti au sein de la sélection camerounaise, seulement quelques heures avant d’affronter la Serbie ce lundi. D’après les informations de l’ AFP , André Onana a été écarté du groupe de Rigobert Song pour des raisons disciplinaires. « Onana a été écarté du groupe, on se complique un peu la vie » a d’ailleurs expliqué une source de la Fédération camerounaise de football. Rapidement, la Cadena COPE a révélé qu’André Onana aurait quitté la Coupe du monde à cause de tensions internes avec le sélectionneur concernant le système de jeu. Malgré la volonté de Samuel Eto’o de jouer les médiateurs, le gardien de but de l’Inter aurait jugé la situation comme irréparable et aurait donc préféré abandonner le Mondial. Fabrizio Romano en a rajouté une couche sur son compte Twitter . D’après le journaliste spécialiste du mercato, Rigobert Song voulait qu’André Onana adopte un style de jeu plus traditionnel dans les buts. Sauf que le portier de 26 ans ne voulait pas entièrement changer sa façon de jouer, créant ainsi des tensions dans le vestiaire. Ce n’est pas la première fois qu’un joueur est exclu de cette façon en cours de Coupe du monde.

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ 🇨🇲 #Qatar2022Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz