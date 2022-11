Équipe de France : Deschamps lance une révolution, il fait un énorme aveu

La rédaction

Titulaire samedi face au Danemark au profit de Benjamin Pavard, Jules Koundé a livré une prestation plutôt convaincante au poste de latéral droit. En concurrence à ce poste avec le défenseur du Bayern Munich, il s’était d’ailleurs exprimé juste après la rencontre. Présent en conférence de presse ce lundi, il a de nouveau évoqué son rôle, mais aussi sa concurrence avec Benjamin Pavard.

Face au Danemark, Didier Deschamps avait décidé de titulariser Jules Koundé au poste de latéral droit à la place de Benjamin Pavard. Auteur d’une très bonne prestation, le défenseur du FC Barcelone avait donné son ressenti après la victoire 2-1 des Bleus .

« Je me suis senti bien »

Juste après la rencontre face au Danemark, Jules Koundé s’était exprimé au micro de BeIN Sports au sujet de sa prestation. Il avouait s’être bien senti, même s’il a connu quelques difficultés au début. « Je me suis senti bien, c'était un peu difficile au début. J'ai essayé d'avoir des repères, c'est plus facile avec Ousmane avec qui j'ai des repères en club. J'ai essayé de bien défendre, de fermer mon couloir. J'ai été bien aidé par Kingsley (Coman) après Ousmane (Dembélé) »

« Il y a des choses à améliorer mais je prends confiance à ce poste »

Présent en conférence de presse ce lundi, Jules Koundé est revenu sur son rôle dans cet effectif. Il avoue qu’avant de l’appeler, Didier Deschamps l’avait déjà prévenu qu’il jouerait au poste de latéral droit. « Je me sens bien comme l'a dit le coach c'est quelque chose qu'on a évoqué avant la compétition. Je savais quel allait être mon rôle. C'est quelque chose que j'ai accepté j'en suis plutôt content. A titre personnel, il y a des choses à améliorer, mais je prends confiance à ce poste. »

« C'est une concurrence saine »