Équipe de France : Deschamps lance une révolution, il valide totalement

Ce samedi, l'Equipe de France s'est imposée (2-1) face au Danemark pour son deuxième match de Coupe du monde. Une grosse performance collective pour les Bleus qui se qualifient déjà pour les huitièmes. Titulaire à la place de Benjamin Pavard, Jules Koundé a été intéressant. Le défenseur du FC Barcelone est revenu sur ce positionnement différent pour lui, central de formation.

Face au Danemark, Didier Deschamps a procédé à un changement notable. En effet, le sélectionneur français a titularisé Jules Koundé à la place de Benjamin Pavard au poste de défenseur droit, et la performance du Barcelonais pourrait bien verrouiller sa place de titulaire.

Koundé concentré sur les tâches défensives

Si Benjamin Pavard ne brille pas par ses qualités offensives, il a souvent été coupable d'erreurs défensives, notamment lors de l'ouverture du score australienne ce mardi. En titularisant Koundé, Deschamps a fait le choix de la sécurité avec un joueur qui évolue en club au poste de défenseur central. Concentré à bien défendre, le Français a réalisé un match sérieux mais doit encore apprivoiser le poste.

«C'était un peu difficile au début»