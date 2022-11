Équipe de France : Depuis la révolution de Deschamps, Griezmann fait l’unanimité

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Aligné dans un rôle de relayeur tout nouveau pour lui, Antoine Griezmann réalise un grand début de Coupe du monde. Passeur décisif pour Kylian Mbappé face au Danemark, le joueur de l’Atlético de Madrid retrouve un excellent niveau. Pour autant, ce retour en forme n’a rien de surprenant pour Jules Koundé et Jordan Veretout.

Même s’il réalise un bon début de saison avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann avait un peu perdu en influence ces derniers mois avec l’équipe de France. Moins décisif, l’attaquant madrilène était très attendu sur cette Coupe du monde, quatre ans après avoir été l’un des hommes forts de Didier Deschamps. Pour ce Mondial, le sélectionneur des Bleus a décidé de l’utiliser dans un rôle tout nouveau : celui de relayeur. Et pour le moment, les choix de Deschamps sont payants.

Le vestiaire est unanime pour Griezmann

Déjà très bon contre l’Australie, Antoine Griezmann a répété sa performance face au Danemark en ajoutant une passe décisive à ses statistiques. Ce qui ne surprend pas du tout Jules Koundé. « Surpris ? Non, parce que je pense que c'est un joueur qui a une qualité technique qui lui permet de s'en sortir à tous les postes. Il n'a pas l'habitude d'évoluer à ce poste mais je trouve qu'il l'a très bien fait. C'est un joueur qui a les caractéristiques de faire les efforts pour l'équipe et c'est encore plus mis en lumière à ce poste avec certains retours sur des tacles, ça nécessite des réglages mais il est suffisamment intelligent et le coach a beaucoup discuté avec lui », reconnaît le défenseur du FC Barcelone dans des propos relayés par RMC Sport .

« Je ne suis pas surpris du niveau qu'il affiche »