Équipe de France : Griezmann, Papin... Ces énormes hommages pour Giroud

Arnaud De Kanel

Longtemps critiqué, Olivier Giroud fait désormais l'unanimité. Double buteur en ouverture face à l'Australie, le champion du monde 2018 avait égalé le record de Thierry Henry. Plus proche que jamais de le battre, certaines personnalités du football français commencent à se lever pour saluer sa carrière exceptionnelle. Giroud a reçu une pluie d'hommages.

Toujours exemplaire avec les Bleus , Olivier Giroud est en train de récolter les fruits de son travail. Désormais co-meilleur buteur de la sélection, l'attaquant de l'AC Milan force l'admiration. Certains de ses coéquipiers mais également des anciennes gloires du football français lui ont rendu hommage ce dimanche dans Téléfoot .

« Ca veut dire simplement que c'est un 9 exceptionnel »

Compère d'attaque de Giroud chez les Bleus, Antoine Griezmann admire son collègue. « Peu importe où il joue il a marqué, il a gagné des titres, le tout en jouant numéro 9. Ca veut dire simplement que c'est un 9 exceptionnel » a-t-il lâché au micro de Téléfoot . « Il faut se mettre à genoux devant sa carrière. Il n'y a rien qui lui a été donné au départ » avoue de son côté Arsène Wenger. Qui de mieux également que Jean-Pierre Papin pour juger le niveau d'un avant-centre ? « Je pense que Giroud est un des vrais derniers numéro 9 qui existe. Aujourd'hui il n'y en a plus, on ne les fabrique plus » souligne JPP .

« C'est lui qui a réussi à retourner l'opinion »