Equipe de France : Giroud au Qatar, l’étonnante réponse de Deschamps

Thibault Morlain

Auteur d’un doublé contre l’Australie, Olivier Giroud a rejoint Thierry Henry comme meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. C’était pourtant loin d’être fait pour le buteur du Milan AC qui n’était plus vraiment dans les plans de Didier Deschamps ces derniers mois. Giroud est finalement bel et bien au Qatar et le sélectionneur a fait une sortie à ce propos.

Depuis le retour de Karim Benzema en équipe de France, Olivier Giroud s’est retrouvé à l’écart, allant jusqu’à ne plus être appelé par Didier Deschamps. Il y avait donc des doutes sur la présence du champion du monde 2018 au Qatar. Finalement, Giroud est bien là et avec le forfait de KB9, il est même titulaire.

Équipe de France : L'énorme aveu de Giroud sur Messi et l'Argentine https://t.co/lC9s651M0X pic.twitter.com/GD1Cu6durb — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Le record pour Giroud

Grâce à ce statut, il a d’ailleurs rejoint Thierry Henry comme meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Ce dimanche, interrogé sur ce record au micro de Téléfoot , Olivier Giroud a d’ailleurs expliqué : « Soulagé d’avoir atteint la barre des 51 buts ? C’est déjà une bonne chose de l’avoir fait pour le 1er match. J’avais à coeur de bien commencer la compétition, d’aider l’équipe ».

« Le soulagement, c’est d’être avec nous surtout »