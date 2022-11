Équipe de France : Inquiétude pour Varane ? La réponse

Arnaud De Kanel

Grâce à sa victoire face au Danemark (2-1), l'équipe de France est assurée de disputer les huitièmes de finale. Ainsi, Didier Deschamps aborde la rencontre contre la Tunisie sereinement et a prévu de faire tourner. Raphaël Varane devrait d'ailleurs être là pour cette rencontre. En délicatesse physiquement dernièrement, cela irait de mieux en mieux pour le joueur de Manchester United.

Les Bleus n'en finissent plus de nous surprendre. Épatants, ils ont renversé le Danemark au terme d'un match fou ponctué d'un doublé de Kylian Mbappé. Désormais qualifiée pour les huitièmes avant même le match face à la Tunisie, l'équipe de France s'offre le luxe de pouvoir faire tourner pour le prochain match. De son côté, Didier Deschamps ne prendra aucun risque contre la Tunisie, tout en donnant du temps de jeu à ceux qui en ont besoin, à commencer par Raphaël Varane.

« Je vais faire tourner »

Dans un court entretien accordé à beIN SPORTS , le sélectionneur des Bleus a révélé son plan de vol pour la rencontre face aux Aigles de Carthage . « Si je compte faire tourner ? Ah bah oui. Il y a un troisième match, on va respecter la compétition, l'adversaire que l'on va rencontrer mais notre objectif : c'est le huitième de finale. Je ne vais pas prendre de risques. Je vais faire tourner car on a gagné ce mérite-là de pouvoir faire souffler et d'en concerner d'autres sur ce troisième match » a déclaré Didier Deschamps. C'est en défense que cela risque de bouger.

Aucune inquiétude pour Varane, Upamecano va se reposer