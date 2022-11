Équipe de France : Giroud révèle ses échanges avec Thierry Henry

Arnaud De Kanel

Muet face au Danemark, Olivier Giroud n'a pas dépassé Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Or, ça ne saurait tarder pour l'attaquant de l'AC Milan puisqu'il l'a rejoint en inscrivant un doublé face à l'Australie. D'ailleurs, Henry ne manque jamais de féliciter son successeur lorsqu'il marque un but.

Avec 51 réalisations, Olivier Giroud est le co-meilleur buteur de l'histoire en équipe de France, à égalité avec Thierry Henry. S'il n'a jamais été aussi proche que jamais de le dépasser, Giroud affirme qu'il n'y a aucune animosité entre les deux mais bien un énorme respect mutuel.

▪ 115 sélections▪ 36 ans▪ 51 buts▪ Co-meilleur buteur des Bleus🍫 @_OlivierGiroud_ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/fc3QoIzguS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 22, 2022

« Il a l’habitude de m’envoyer un petit message sympa pour me féliciter »

Olivier Giroud est proche de l'exploit. A une réalisation de dépasser Thierry Henry, il est soutenu par le principal intéressé dès qu'il marque un but et qu'il se rapproche de faire tomber ce record historique. « Un message de Thierry Henry ? Il a l’habitude, à chaque fois que je marque, de m’envoyer un petit message sympa pour me féliciter. Ça fait toujours plaisir venant de sa part » a confié Giroud dans Téléfoot .

Record battu face à la Tunisie ?