Mercato : Le Real Madrid prépare du lourd pour le successeur de Benzema

Thomas Bourseau

Cela fait quelque temps qu’Harry Kane semble figurer dans le viseur du comité de direction du Real Madrid. Afin de succéder à terme à Karim Benzema à la pointe de l’attaque merengue, Florentino Pérez songerait bel et bien à l’Anglais, mais le coût de la transaction poserait problème.

Karim Benzema est sans contestation possible un élément clé du Real Madrid, club dont il est le capitaine depuis le départ de Sergio Ramos à l’été 2021 pour le PSG. Cependant, bien qu’il se trouve être dans une forme physique optimale depuis quelque temps, si on écarte ses deux pépins physiques à l’ischio-jambiers et au quadriceps gauche, ce dernier lui ayant coûté sa participation à la Coupe du monde au Qatar, son contrat arrivera à expiration en juin prochain au Real Madrid.

«J'ai entendu beaucoup de spéculations récentes sur le fait que le Real Madrid l'aime bien depuis des années»

En coulisse, il semblerait qu’une prolongation pour une année supplémentaire soit déjà convenue. En revanche, rien n’a été officialisé par le Real Madrid qui scruterait déjà le marché afin de dénicher un successeur à Karim Benzema à la pointe de l’attaque merengue. Et d’après Richard Keys, le président Florentino Pérez apprécierait le profil d’Harry Kane et ce, depuis plusieurs années à présent. « J'ai entendu beaucoup de spéculations récentes sur le fait que le Real Madrid l'aime bien depuis des années. Qui sait, si ces rumeurs se transforment en paroles solides ». a confié le présentateur de beIN SPORTS , dans des propos rapportés par The Boot Room , ces derniers jours. Et la tendance a été confirmée par SPORT .

Equipe de France : Deschamps sort du silence pour le retour de Benzema https://t.co/jH0XLHADFP pic.twitter.com/qMAMuu5HFD — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

Pérez veut Kane au Real Madrid, mais le prix du transfert pose problème