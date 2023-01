Mercato - PSG : Sergio Ramos prend une première décision pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Sergio Ramos est libre de discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier, une situation dont souhaite profiter Al Nassr, désireux d’accueillir le défenseur espagnol après en avoir fait de même avec Cristiano Ronaldo. Mais de son côté, le numéro 4 du PSG donnerait la priorité à Luis Campos.

Auteur d’une première saison cauchemardesque, perturbée par les pépins physiques, Sergio Ramos parvient à enchaîner les matches sous les ordres de Christophe Galtier (22 apparitions depuis le début de l’exercice 2022/23). De quoi inciter le PSG à envisager une prolongation de son défenseur espagnol comme vous l’indiquait le10sport.com dès le mois d’octobre, mais Luis Campos n’est pas le seul à l’affût dans ce dossier.

EXCLU @le10sport : Gros optimisme du côté du PSG pour toutes les prolongations de contrat en coursMarquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe et même Messi : Ca sent très bon pour le PSGA défaut de recruter cet hiver, Paris pourrait verrouiller ces 4 piliers https://t.co/Ky9I9D7maT — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 15, 2022

Premières discussions en janvier entre Al Nassr et Sergio Ramos ?

Après avoir recruté Cristiano Ronaldo, Al Nassr se verrait bien en faire de même avec Sergio Ramos pour réunir les deux anciennes stars du Real Madrid. Le club basé à Riyad pourrait profiter d'une possible tournée du PSG en Arabie Saoudite dans les prochains jours afin d’entamer les discussions avec Sergio Ramos selon CBS .

Après Cristiano Ronado, les Saoudiens sont prêts à mettre le paquet pour Ramos

D’après Marca , Al Nassr compte effectivement se positionner sur Sergio Ramos. Après avoir nommé Rudi Garcia à la tête de l’équipe première et recruté David Ospina ou encore Alvaro Gonzalez, la formation saoudienne a donné un coup d’accélérateur retentissant à son projet en s’attachant les services de Cristiano Ronaldo, et le nouvel objectif du club se nomme désormais Sergio Ramos. Al Nassr devrait proposer une somme importante à l’ancien capitaine du Real Madrid pour le convaincre de venir, un contrat XXL « qui ne peut pas être refusé » selon le média espagnol, révélant que les dirigeants saoudiens se montrent confiants. Néanmoins, Sergio Ramos donnerait encore sa priorité au PSG et à l’Europe.

Priorité PSG