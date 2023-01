Mercato - PSG : Après Cristiano Ronaldo, le rendez-vous est pris pour Ramos

Thibault Morlain

Al Nassr a réalisé un énorme coup sur le marché des transferts en réussissant à convaincre Cristiano Ronaldo de rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais voilà que le Portugais pourrait ne pas être la seule star à rejoindre l'effectif de Rudi Garcia. Alors que le nom de Sergio Ramos a également circulé, de nouveaux éléments ont été apportés sur ce dossier.

Le cas Sergio Ramos est l'un des gros dossiers actuels de Luis Campos. En effet, l'Espagnol est en fin de contrat au PSG et la question est donc de savoir s'il prolongera ou non. Si tel n'était alors pas le cas, Ramos partira libre à l'été et il y a déjà du monde intéressé. Cela serait le cas d'Al Nassr, qui vient tout juste de recruter Cristiano Ronaldo.

Mercato - PSG : Marquinhos fait une annonce retentissante sur son avenir https://t.co/c49EQIiUsB pic.twitter.com/6ZDT10gKsH — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Des discussions à venir avec Sergio Ramos

Le duo Cristiano Ronaldo-Sergio Ramos pourrait-il se reformer à Al Nassr ? Rien n'est à écarter pour le moment. D'ailleurs, selon les informations de Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports , le club saoudien pourrait profiter du match que le PSG jouera en Arabie Saoudite dans les jours à venir afin de discuter avec Sergio Ramos d'une possible opération.

Le PSG hésite

Mais quid également du PSG ? Le club de la capitale souhaite-t-il prolonger Sergio Ramos, de retour à un très bon niveau cette saison ? Comme développé par Ben Jacobs, le PSG n'aurait toujours pas décidé s'il voulait donner ou non un nouveau contrat à Sergio Ramos...