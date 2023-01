Mercato - PSG : Marquinhos fait une annonce retentissante sur son avenir

Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir acté ces derniers jours la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026, la direction du PSG se penche sur d’autres cadres afin de fixer leur avenir au plus vite. Marquinhos fait partie des éléments concernés, et le défenseur brésilien a confirmé cette tendance dimanche soir après la défaite contre le RC Lens.

Sèchement battu par le RC Lens dimanche soir en championnat (3-1), le PSG ne compte plus que 4 points d’avance sur son dauphin nordiste en tête du classement de Ligue 1. Marquinhos a rendu une copie plutôt décevante au cours de cette rencontre, mais le capitaine du PSG a pu rassurer les supporters avec une bonne nouvelle après la défaite.

Une prolongation en bonne voie après Verratti

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité mi-décembre, Luis Campos se penche plus que jamais sur la prolongation de certains cadres du PSG. Celle de Marco Verratti jusqu’en 2026 a été officialisée mercredi dernier, et d’autres joueurs sont concernés comme Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Lionel Messi… et donc Marquinhos.

« On est bien avancé »