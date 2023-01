Transferts : Révélations du Mondial, ils pourraient débarquer à l’OM

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar a mis la lumière sur de nombreux talents évoluant dans des clubs moins huppés qu'à ceux qu'ils peuvent prétendre. Parmi-eux, on retrouve Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat et encore Aïssa Laïdouni. Les trois milieux de terrain auraient même tapé dans l'oeil de l'OM en vue d'un transfert.

Comme à l'accoutumée, la Coupe du monde a réservé son lot de belles surprises et de révélations. Auteur d'un parcours historique, le Maroc a été porté par un duo au milieu de terrain en état de grâce au Qatar. Ce dernier était composé de Sofyan Amrabat (Fiorentina) et Azzedine Ounahi (Angers), deux joueurs qui affolent l'Europe et l'OM. Côté tunisien, c'est Aïssa Laïdouni qui a fait forte impression dans l'entrejeu, à tel point que Pablo Longoria serait intéressé par sa signature. Le point sur les trois dossiers chauds de l'OM suite au Mondial.

EXCLU @le10sport : Ounahi est trop cher pour l'OM #MercatOMhttps://t.co/Pmq4Xt3GTw➡️Longoria apprécie beaucoup le profil, bien avant le Mondial. Prise de renseignement de l'OM mais le prix est trop élevé et la concurrence trop forte pour que les Marseillais creusent davantage — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 19, 2022

Ounahi, c'est déjà compliqué

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM a pris des renseignements auprès du SCO d'Angers concernant la situation d'Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain marocain intéresse fortement le club phocéen, mais pas que. Selon nos informations, plusieurs clubs européens dont le Barça aimeraient l'attirer. La presse anglaise évoque même une possible offre de 40M€ en provenance de Leicester. La forte concurrence ainsi que le prix demandé par les dirigeants angevins ont déjà refroidi l'OM selon nos sources.

Amrabat, Liverpool et le PSG sont dessus

L'OM lorgne également sur Sofyan Amrabat, l'homme à tout faire du Maroc à la Coupe du monde. Comme pour Ounahi, son prix est cher et la concurrence est encore plus forte. En effet, le PSG ainsi que Liverpool en pinceraient pour lui. D'après les informations de TMW , la Fiorentina discutera en cas d'offre supérieure à 30M€, une somme beaucoup trop élevée pour l'OM.

Laïdouni, la solution à petit prix