Transferts - PSG : Une surprenante porte de sortie s’offre à Keylor Navas

Depuis quelque temps, il est question du départ de Keylor Navas du PSG. Et malgré les multiples pistes étalées dans la presse, le Costaricien est toujours à Paris. Une énième option se présenterait à lui, et des plus surprenantes. Explications.

Keylor Navas ne dispose plus du même statut au PSG qu’avant l’arrivée libre de tout contrat de Gianluigi Donnarumma à l’été 2021. Dès lors que le champion d’Europe avec la Squadra Azzura avait déposé ses valises au Paris Saint-Germain, Navas avançait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête compte tenu de la concurrence mise en place par Mauricio Pochettino, entraîneur en poste à l’époque.

Après l’échec Napoli, la rumeur Bayern Munich

Et alors qu’un départ pour le Napoli sous la forme d’un prêt semblait être en bonne voie lors du dernier mercato estival, Keylor Navas est finalement resté au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024 chez les Rouge et Bleu, Navas a depuis été annoncé du côté du Bayern Munich qui a perdu Manuel Neuer sur blessure à cause d’un séjour au ski de la part de l’Allemand.

Navas dans le viseur du Club America ?