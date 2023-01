Mercato - OM : Longoria a entamé une révolution à l’OM

Thibault Morlain

Lors de ce mercato hivernal, ça va bouger au sein de l’effectif d’Igor Tudor à l’OM. Mais en attendant, des premiers changements sont arrivés dans l’organigramme du club phocéen. Ancien directeur de la communication, Jacques Cardoze a quitté ses fonctions. Un départ justifié par une révolution souhaitée par Pablo Longoria.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, des joueurs ont déjà quitté l’OM. Luis Suarez a été prêté à Almeria et Isaak Touré a été cédé à Auxerre. Mais d’autres départs sont à prévoir au sein de l’effectif d’Igor Tudor. Et il n’y a pas que sur le terrain que cela bouger. En interne, ça évolue également et ces derniers jours, un gros départ a été acté au sein du projet McCourt. Après plus d’un an à l’OM en tant que directeur de la communication, Jacques Cardoze a annoncé son départ.

« Mon aventure à l’OM prend fin »

C’est à travers un message sur les réseaux sociaux que Jacques Cardoze avait annoncé son départ de l’OM. Il avait ainsi posté : « Mon aventure à l’OM prend fin. En 2023 je reprendrai mon chemin de journaliste. Merci à tous ceux qui m’ont fait confiance, en particulier aux supporters, avec qui partager ces moments d’émotion et de passion fut un grand bonheur. Bonne chance au club pour la suite ».

« Le président a souhaité réorganiser sa communication »