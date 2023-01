Mercato - PSG : Il veut claquer la porte, son transfert est bloqué

Axel Cornic

En ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain pourrait à nouveau dégraisser son effectif et cela pourrait notamment concerne le poste de gardien. Sergio Rico serait en effet tout proche de s’engager avec l’AC Milan pour un prêt de six mois, mais au sein du club de la capitale on aurait décidé de tout bloquer pour le moment.

Il y a trop de gardien au PSG et déjà lors du dernier mercato, la volonté des dirigeants était de se séparer d’un joueur entre Keylor Navas et Sergio Rico. C’est le Costaricien qui semblait en instance de départ avec notamment le Napoli, mais finalement il n’est pas parti et l’Espagnol pourrait bien faire ses valises à sa place.

Rico veut filer à Milan

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, tout serait quasiment bouclé entre Sergio Rico et l’AC Milan, qui lui aurait offert un prêt de six mois. Le gardien du PSG serait très intéressé par une aventure dans le nord de l’Italie, puisqu’il sait qu’il n’aura pas sa place dans l’effectif de Christophe Galtier.

Le PSG veut attendre de voir ce qui se passera avec Navas