Après l’équipe de France, Zidane prend encore un râteau ?

Thibault Morlain

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane cherche aujourd’hui un nouveau challenge. Cela n’est toutefois pas simple et il a connu un premier échec avec l’équipe de France et la prolongation de Didier Deschamps. Mais voilà que cela pourrait ne pas être le seul refus auquel se heurte Zidane…

Zinedine Zidane rêvait de l’équipe de France, Didier Deschamps l’en a empêché avec sa prolongation jusqu’en 2026 à la tête des Bleus. Il faut donc maintenant regarder ailleurs et du côté de l’Italie, on évoque notamment une arrivée à la Juventus, son ancien club. Massimiliano Allegri étant loin d’être dans les meilleures conditions sur le banc de la Juventus, Zidane est alors vu comme un remplaçant idéal.

La famille de Le Graët le lâche pour Zidane https://t.co/uP8Vaq3F2p pic.twitter.com/pgcDHHNnS8 — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Plusieurs conditions pour Zidane à la Juventus

Zinedine Zidane à la Juventus, cela serait plus simple à dire qu’à faire… En effet, au micro de L’After Foot , Johann Crochet, spécialise du football italien a expliqué : « Zidane a envie de bosser ? Bien sûr, mais ça dépendra à quelle place termine la Juve, ça dépendra du parcours européen. Ça dépendra aussi du chèque à donner, du nouveau conseil d’administration qui sera nommé cette semaine, du nouveau président, directeur sportif, etc … ».

« Plus de chances qu’Allegri reste qu’il parte »