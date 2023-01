Entre Zidane et Deschamps, il a tranché

Arthur Montagne

Alors que les tensions semblent importantes entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps, Bixente Lizarazu, qui a côtoyé les deux joueurs en équipe de France, a d’ailleurs un avis tranché sur la question. L’ancien latéral gauche se livre sur ces tensions.

Depuis la sortie hallucinante de Noël Le Graët au sujet de Zinedine Zidane, dans la foulée de la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026, les tensions entre les deux Champions du monde 1998 sont remis au goût du jour. Une situation sur laquelle est revenu Bixente Lizarazu qui avait côtoyé les deux en sélection.

«Zizou mérite autant d'attention et de considération que Didier»

« En résumé, ce qui me dérange, c'est que le sujet de l'avenir du sélectionneur des Bleus ait été traité avec partialité par Le Graët. "Zizou" mérite autant d'attention et de considération que Didier. C'est une histoire d'équilibre et d'équité », assure l'ancien latéral gauche de l'équipe de France dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«C'est le meilleur d'entre nous»