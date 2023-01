Deschamps refuse d’imiter Mbappé, les champions du monde n’en reviennent pas

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pris en grippe par Noël Le Graët, Zinédine Zidane a reçu beaucoup de messages de soutien. Cependant, la réaction de Didier Deschamps a mis du temps à arriver, ce qui a heurté certains champions du monde 98 qui espéraient une réponse plus franche aux propos du dirigeant breton.

Depuis les propos polémiques de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane, les réactions s’enchaînent. « Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça », avait tweeté Kylian Mbappé. Des propos largement partagés par les champions du monde 98 qui n’ont pas du tout apprécié le traitement reçu par leur ancien coéquipier.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

« On touche à notre Zizou !

« Je me suis dit qu'il avait pété un plomb. Quand tu es à la tête de la FFF, tu es déjà le garant des valeurs de l'équipe de France, donc tu ne peux pas répondre avec autant de mépris au sujet de celui qui est, avec "Platoche", le plus grand joueur de l'histoire des Bleus », a lâché Bixente Lizarazu dans un entretien accordé à L’Équipe . Christophe Dugarry a lui aussi réagi et il n’a pas apprécié la position de Didier Deschamps : « On a l'impression qu'il a choisi un peu son camp, c'est la Fédé, c'est son travail. Je ne veux pas trahir un secret mais on a communiqué. On a un groupe WhatsApp. Sincèrement, on est tous choqués. On touche à notre Zizou ! Là, pour le coup, on est tous solidaires. On se sent tous attaqués ».

La réaction de Deschamps n’a pas plu