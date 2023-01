Il s'estime trop fort pour le PSG, le karma l'a rattrapé

Arthur Montagne

Comme plusieurs cadres de l'équipe de l'AS Monaco championne de France en 2017, Tiémoué Bakayoko a été au cœur de nombreuses rumeurs pour son avenir. Le milieu de terrain s'était engagé à Chelsea pour 40M€ après avoir pris de haut de le PSG, assurant que rejoindre le club de la capitale serait une régression. Désormais, il galère à l'AC Milan et pourrait rebondir à Strasbourg.

En 2017, l'AS Monaco réalise une saison sensationnelle conclue par une demi-finale de Ligue des champions ainsi qu'un titre de champion de France. Par conséquent, plusieurs joueurs monégasques ont affolé le mercato suivant à l'image de Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Kylian Mbappé ou encore Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain français s'est révélé dans l'entrejeu du club du Rocher et s'est retrouvé convoité par de nombreux clubs, dont le PSG. Mais bien qu'il soit très attaché au club de la capitale, le natif de Paris estimait que quitter l'AS Monaco pour son dauphin était une régression.

«Je ne peux pas partir dans le club qui a fini derrière moi»

« Le PSG, c'est un club que je porte beaucoup dans mon cœur parce que je suis parisien et que j'ai été supporter du PSG, tout comme mes proches. Ils m'ont initié. L'intérêt de Paris ? Cela fait toujours plaisir, c'est le PSG, j'ai une attache à ce club. Mais je ne peux pas quitter Monaco là pour aller au PSG. C'est impossible. Parce que je viens de finir champion devant Paris. Je ne peux pas partir dans le club qui a fini derrière moi », confiait ainsi Tiémoué Bakayoko le 21 mai 2017 sur le plateau du Canal Football Club . Cinq ans et demi plus tard, il doit regretter ses propos.

Après Monaco, le fiasco pour Bakayoko...

Et pour cause, quelques semaines plus tard, Timéoué Bakayoko s'engagera finalement à Chelsea pour 40M€. Mais chez les Blues , rien ne va se passer comme prévu. S'il joue beaucoup au début, le milieu de terrain ne va jamais s'imposer au point d'être prêté à l'AC Milan dès l'été 2018. S'il réalise une saison assez complète en Serie A, il n'est toujours pas conservé par Chelsea qui le renvoie en prêt, cette fois-ci à l'AS Monaco. Un retour sur le Rocher qui ne se passera pas comme son premier passage puisqu'il ne retrouvera pas son meilleur niveau. Prêté au Napoli en 2020, il pense relancer sa carrière mais là encore à son retour à Chelsea il ne s'impose pas. En 2021, il est donc envoyé pour deux saisons à l'AC Milan.

