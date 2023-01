Marseille a eu raison de trembler, négociations confirmées entre Zidane et le PSG

Arnaud De Kanel

Ces derniers jours, Zinédine Zidane fait l'actualité malgré lui. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France a été pris pour cible par Noël Le Graët juste après la prolongation de Didier Deschamps. Et depuis, il est forcément question de l'avenir de Zizou. Fut un temps, il aurait pu rejoindre le PSG.

Zinédine Zidane et l'équipe de France, ce ne sera pas pour tout de suite. En effet, Didier Deschamps a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026 et a ainsi retardé l'échéance de quatre ans. De fait, la situation va pousser Zizou à retrouver un poste au plus vite. Il pourrait notamment signer au PSG comme l'a indiqué MARCA . Mais avant la décision de Didier Deschamps, Zinédine Zidane avait déjà eu des contacts avec le PSG. Le vent de panique qui avait soufflé à Marseille avait bien lieu d'être.

«Il a été très courtisé par le Paris-Saint-Germain»

Journaliste et surtout biographe du joueur, Frédéric Hermel a révélé l'existence de ces contacts. « Quand il quitte le Real, il a déjà envie d’entraîner, il a été très courtisé par le Paris Saint-Germain. Il a dit non parce qu’il espérait quand même l’équipe de France et qu’il ne voulait pas laisser passer le train de l’équipe de France », confie le journaliste. Après avoir recalé le PSG une première fois, Zinédine Zidane a soulagé Marseille. Le tout avant de rejoindre l'OM ?

Olmeta veut voir Zidane à l'OM