Ounahi, Skriniar, Guendouzi… Toutes les infos mercato du 28 janvier

Alors que le mercato hivernal fermera bientôt ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations dans cette dernière ligne droite du marché des transferts.

Azzedine Ounahi se dirige vers l'OM

Ayant déjà été recalé à plusieurs reprises sur le mercato, avec notamment Terem Moffi privilégiant l'OGC Nice, l'OM tiendrait enfin sa prochaine recrue. Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec le SCO Angers pour le transfert d'Azzedine Ounahi. Le montant de l'opération avoisinerait 10M€ et le dénouement serait imminent. D'ailleurs, le Marocain devrait être à Marseille ce samedi soir pour assister à la rencontre face à l'AS Monaco.



L’OM anticipe un transfert de Guendouzi

Alors que l'OM va donc prochainement boucler la signature d'Azzedine Ounahi, l'avenir de Matteo Guendouzi se précise également. La venue du joueur d'Angers va permettre à Pablo Longoria de couvrir ses arrières en cas de départ de l'international français cet hiver, ou l'été prochain. Matteo Guendouzi reste très courtisé et pourrait encore plier bagage avant la fin du mercato.



Navas proche du départ, le PSG se frotte les mains

Le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes et le PSG est encore loin d'avoir terminé son travail. Christophe Galtier et Luis Campos espèrent la venue de Rayan Cherki ainsi que de Milan Skriniar, deux dossiers compliqués au vu de la situation financière du PSG. Mais le départ de Keylor Navas pourrait donner de l'air au club de la capitale. Comme vous l'a révélé le10sport.com , le gardien souhaite rejoindre Nottingham Forrest, une opération qui se précise.



