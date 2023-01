L’OM boucle un transfert, voilà la preuve

Pierrick Levallet

Ayant déjà été recalé à plusieurs reprises sur le mercato, l'OM tiendrait enfin sa prochaine recrue. Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec le SCO Angers pour le transfert d'Azzedine Ounahi. Le montant de l'opération devrait s'élever à 10M€ et le dénouement serait imminent. D'ailleurs, le Marocain devrait être à Marseille ce samedi soir.

Sur ce mercato hivernal, Pablo Longoria s’est déjà fait recaler à quelques reprises. Le président de l’OM a connu l’échec dans le dossier Terem Moffi ou encore pour le transfert d’Ivan Ilic. Mais l’Espagnol n’est pas du genre à abandonner. Pablo Longoria a continué de pousser sur une autre piste pour renforcer les rangs d’Igor Tudor. Et il serait en train de toucher au but.

L’OM a trouvé un accord avec Angers pour Ounahi

Il y a quelques jours, Le10Sport.com vous révélait en exclusivité qu’Azzedine Ounahi avait tapé dans l’oeil de l’OM. Et comme l’ont révélé Foot Mercato et RMC Sport , le club phocéen aurait trouvé un accord avec le SCO Angers pour le transfert de l’international marocain. Le montant de la transaction devrait atteindre les 10M€ et le milieu de terrain de 22 ans devrait s’engager pour quatre ans et demi sur la Canebière.

Ounahi au Vélodrome ce samedi ?