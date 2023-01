Une star sur le départ, le PSG se frotte les mains

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes et le PSG est encore loin d'avoir terminé son travail. Christophe Galtier et Luis Campos espèrent la venue de Rayan Cherki ainsi que de Milan Skriniar, deux dossiers compliqués au vu de la situation financière du PSG. Mais voilà que le départ d'une star pourrait donner de l'air au club de la capitale.

Dans le viseur de l'UEFA et du fair-play financier, le PSG a calmé sa folie dépensière le temps d'un hiver. Avant de pouvoir recruter, Paris doit vendre et ne peut pas se contenter du seul départ de Pablo Sarabia pour espérer une quelconque arrivée. Cela tombe bien, un autre départ, et pas des moindres, se prépare en coulisses.

Navas se dirige vers l'Angleterre

Comme le10sport.com vous l'avait révélé, Keylor Navas prend bel et bien la direction de Nottingham Forrest. Une tendance confirmée par L'Equipe qui avance que le dossier pourrait connaitre une avancée significative ce week-end. Cela pourrait rendre un sacré coup de main au PSG.

Le PSG va se débarrasser d'un énorme salaire

Avec le départ de Keylor Navas, le PSG va se donner un bon bol d'air. Le portier costaricien représente un poids conséquent de la masse salariale du club francilien, lui qui perçoit 9M€ par an. Le PSG va pouvoir faire une économie bienvenue à l'heure où la menace du fair-play financier se fait de plus en plus pressente.