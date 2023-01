L’OM prépare un nouveau transfert surprise

Arnaud De Kanel

L'OM n'en a pas fini avec le mercato. Après le départ de Bamba Dieng, le club phocéen poursuit ses recherches pour tenter d'attirer un attaquant. Et comme depuis le début de l'hiver très peu de noms sortent dans la presse. Pourtant, Pablo Longoria aurait déjà trouvé la pièce manquante du puzzle marseillais.

Avec Lorient, l'OM est le principal agitateur du mercato hivernal. Pablo Longoria se démène pour offrir le meilleur effectif possible à Igor Tudor. Après Gerson, Luis Suarez, Isaak Touré et Salim Ben Seghir, c'est Bamba Dieng qui a quitté le club phocéen. Et à l'heure où la venue d'Azzedine Ounahi se précise, l'OM ne veut pas en rester là.

Ounahi arrive, l'OM garde le même objectif

Le gros coup Azzedine Ounahi qui se dessine ne chamboulera pas les plans marseillais selon La Provence . Le quotidien régional révèle que l'OM veut toujours recruter un attaquant d'ici la fin du mercato. En sous-marin, Pablo Longoria et son fidèle compère Javier Ribalta, seraient sur le point de boucler la signature d'un joueur.

Un attaquant surprise pour l'OM