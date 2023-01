Mercato - Officiel : C'est enfin terminé, l'OM boucle un transfert en Ligue 1

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans le dur du côté de l’OM où Igor Tudor ne lui a jamais vraiment fait confiance, Bamba Dieng s’est engagé avec le FC Lorient. Le transfert devrait avoisiner les 10M€, bonus compris. L’international sénégalais a été présenté au public du Moustoir en marge de la rencontre entre les Merlus et le Stade Rennais.

Bamba Dieng n’était plus à sa place à Marseille. Même s’il avait été réintégré à l’effectif de l’OM par Igor Tudor, l’international sénégalais n’a été titularisé qu’à une seule reprise en Ligue 1, un maigre bilan pour l’attaquant de 22 ans qui veut du temps de jeu. Après avoir pensé à une prolongation, Dieng s’est mis en tête qu’il devait quitter l’OM.

Dieng s’engage avec Lorient

C’est désormais chose faite ! Ce vendredi, Lorient a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Bamba Dieng s’est engagé avec les Merlus pour un montant avoisinant les 10M€, bonus compris, ont rapporté plusieurs médias.

𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 𝗲𝘀𝘁 𝗟𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝘀 🧡 pic.twitter.com/fnzdMcqEzn — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 27, 2023

Il a été présenté au public

Et en plus de l’annonce classique sur les réseaux sociaux, Lorient a vu les choses en grand. Le désormais ex-attaquant de l’OM a été présenté au public du Moustoir en marge de la rencontre entre Lorient et le Stade Rennais. Une belle manière pour Bamba Dieng de rencontrer son nouveau public !