Mercato : Surprise, l'OM annonce le remplaçant de Guendouzi

Alors que Matteo Guendouzi pourrait quitter l’OM cet hiver ou cet été, un milieu de terrain était recherché par la direction marseillaise. Toutefois, Ivan Ilic, avec qui tout était bouclé, a finalement pris la direction du Torino. Pablo Longoria a donc relancé le dossier Azzedine Ounahi et un accord de principe a été annoncé ce samedi par les deux clubs.

L’OM s’est vite relevé après l’échec inattendu du dossier Ivan Ilic. Alors que tout était bouclé avec le Hellas Vérone, l’international serbe a finalement choisi le Torino qui n’a jamais lâché l’affaire. Trompé au dernier moment, l’OM a relancé ce vendredi la piste Azzedine Ounahi. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Pablo Longoria apprécie le profil du milieu angevin depuis un moment. Le président de l’OM l’avait même déclaré en décembre dernier.

Longoria est fan d’Ounahi

« Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais (Sofyan) Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers (en septembre 2021) et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0 (en février 2022, score final 5-2 pour l'OM). Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu'on ne le croit au premier abord », avait lâché Pablo Longoria.

L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec @AngersSCO, pour le transfert définitif d'@AzzedineOunahi. pic.twitter.com/Nuw7W9cqwH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2023

L’OM annonce un accord de principe