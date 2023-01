Une star du PSG vers la sortie, il vend la mèche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu au PSG, Keylor Navas se dirige vers un départ avant la fin du mercato hivernal. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le portier costaricien souhaite prendre la direction de la Premier League et de Nottingham Forrest. Un dossier qui risque d’animer l’actualité parisienne dans les prochains jours et sur lequel est revenu Christophe Galtier.

Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, Keylor Navas semble cette fois-ci prendre sérieusement le chemin de la sortie. Doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG, le Costaricien souhaite prendre le large et dispose de plusieurs pistes sur le mercato. Al-Nassr, la nouvelle formation de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, a notamment ciblé son profil pour pallier l’absence sur blessure de David Ospina, mais le principal intéressé privilégie la Premier League pour son avenir.

Navas veut partir et choisit Nottingham Forest

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Keylor Navas veut rejoindre Nottingham Forrest cet hiver. La formation de Premier League a accéléré les discussions avec le PSG et l’entourage du gardien permettant au dossier d’être avancé aujourd’hui. Une tendance confirmée depuis par le journaliste Fabrizio Romano et L’Équipe . Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier n’a pas échappé au sujet et a reconnu que la volonté de Keylor Navas, désireux de plier bagage, devait être écoutée en interne.

« On doit le respecter, et on doit l'écouter »