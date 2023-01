Le PSG tente un gros coup de poker, «ce n’est pas une mauvaise idée»

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG en cette fin de mercato hivernal, Rayan Cherki suscite pourtant de nombreuses interrogations chez les observateurs. Mais il semblerait que Luis Campos aurait un plan bien précis à l’esprit en souhaitant miser sur le jeune attaquant de l’OL, comme il a pu le faire par le passé à l’AS Monaco et au LOSC.

Interrogé en conférence de presse vendredi, Laurent Blanc a fait une grande annonce sur la fin du mercato hivernal de l’OL et sur les deux cas brûlants du moment, Malo Gusto et Rayan Cherki : « Il faut être pragmatiques et faire preuve d'autorité. J'ai eu des garanties, mes dirigeants m'ont dit que les deux finiraient la saison avec Lyon », a-t-il confié. Gusto a en effet été transféré à Chelsea mais prêté dans la foulée pour six mois à l’OL et finira donc la saison, mais qu’en est-il de Cherki, ardemment courtisé par le PSG ?

Cherki, vraiment le niveau pour le PSG ?

Certains observateurs doutent de la pertinence d’un profil comme celui de Rayan Cherki pour le PSG, mais selon Karim Bennani, Luis Campos a un plan bien précis en tête sur ce dossier : « Je pense que je comprends la démarche de Luis Campos. Un peu à la manière de ce qu’il a fait avec Martial à Monaco. Un prospect. Monaco l’a beaucoup fait à l’époque avec Ocampos, Bernardo Silva, Fabinho… Campos doit se dire : OK, pour les matches moyens de championnat, on peut faire reposer l’un des trois de devant », indique le journaliste sur La Chaine L’EQUIPE.

« Cherki ne fera pas pire que Sarabia »