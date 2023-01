Mbappé - Neymar : le bras de fer continue au PSG

Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais à la recherche d’un nouvel élément offensif en cette fin de mercato hivernal, le PSG étudie deux pistes bien connues en Ligue 1 : Rayan Cherki et Malcom. Kylian Mbappé poussé en faveur du jeune attaquant de l’OL, tandis que Neymar était proche de l’ancien Bordelais lorsqu’il évoluait en France.

Pour pallier numériquement au départ de Pablo Sarabia qui a été vendu par le PSG à Wolverhampton, Luis Campos s’est plus que jamais en quête d’un nouveau renfort offensif, alors que le mercato hivernal fermera ses portes mardi soir prochain à 00h. Ces dernières heures, deux pistes ont été évoquées avec insistance pour le PSG : Rayan Cherki (19 ans, OL) et Malcom (25 ans, Zénith Saint-Pétersbourg). Un choix qui concerne directement Neymar et Kylian Mbappé…

Mbappé veut Cherki au PSG

En effet, Kylian Mbappé semble être un grand fan de Rayan Cherki, et Daniel Riolo a même révélé sur RMC Sport que l’attaquant du PSG faisait pression pour concrétiser ce transfert par le biais de l’un de ses proches : « C’est orchestré côté PSG par cet intermédiaire (…) Au moment où on se parle, que Cherki aille au PSG, que le PSG ait discuté, que Campos sous la pression du clan Mbappé se penche sur le dossier ok, mais c’est un dossier à 30M€ (…) Campos ne s’intéresse au dossier, que parce qu’on lui dit de s’y intéresser. Dans ce club, il y a des gens qui ont assez de poids pour dire : "Intéressez-vous à ce joueur-là" », a lâché Riolo.

Neymar-Malcom, la connexion brésilienne