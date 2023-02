«Il ne reste rien», Lionel Messi fait trembler le PSG

Arthur Montagne

Sacré champion du monde au Qatar au mois de décembre, Lionel Messi a atteint son objectif majeur après avoir tout gagné en club et sur le plan individuel. Désormais, il ne lui reste plus grand chose à gagner, c'est d'ailleurs ce qui inquiète les supporters du PSG. Et la dernière sortie de La Pulga ne risque pas de les rassurer.

L'après-Coupe du monde était craint au PSG. Et pour cause, entre les éventuels déceptions ou la décompression après un sacre, les joueurs peuvent avoir du mal à tourner la page. D'ailleurs, Lionel Messi ne cache qu'après avoir glané le titre de champion du monde, il a tout gagné et ne lui reste plus rien à aller chercher. Pas très rassurant pour les fans du PSG.

«La Coupe du monde m’a appelé»

« La Coupe du monde m’a appelé. Elle m’a dit : Viens et prends-moi, car maintenant tu peux me toucher. Je l’ai vue qui brillait dans ce magnifique stade (de Lusail) et je n’ai pas hésité quand j’ai décidé de l’embrasser. Ça m’aurait fait plaisir que Diego me remette la coupe, pour qu’il voie au moins l’Argentine championne », lance le numéro 30 du PSG à la radio Urbana Play de Buenos Aires.

«Voilà, il ne reste rien, j’ai tout gagné»