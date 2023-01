Il annonce une décision radicale de Zidane avec le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gros coup de moins bien pour le PSG depuis la fin de la Coupe du monde. Le PSG a concédé un nouveau match nul à domicile face au Stade de Reims (1-1). Après cette rencontre, les critiques ont été acerbes. Observateur, Daniel Riolo n'a pas hésité à épingler le trio offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Le PSG a encore déçu en championnat, et c'est de plus en plus fréquent depuis la fin de la Coupe du monde. Tenu en échec par le Stade de Reims, le club parisien a affiché son visage des mauvais jours. Loin d'être rassurant, à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Chroniqueur sur RMC , Daniel Riolo a été très critique envers ce PSG. Il a notamment évoqué une certaine incompatibilité entre les trois de devant : Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Selon lui, même Zinédine Zidane n'aurait pas fait de miracle. L'un des membres de la MNM aurait même pu se retrouver sur le banc en cas d'arrivée du champion du monde 1998.

«Le PSG n'avait pas les moyens», il lâche un terrible constat sur le mercato https://t.co/iCoorZqNd5 pic.twitter.com/zCTVLg8AHY — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

« Que ce soit Zidane ou n'importe qui d'autre, aucun ne ferait jouer les trois de devant ensemble »

« Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé ? Que ce soit Zinedine Zidane ou n'importe qui d'autre, aucun ne ferait jouer les trois de devant ensemble, parce que c'est impossible. Enfin, si tu veux gagner la Ligue des Champions hein, parce que jouer comme ça, tu peux. Il faut s'enlever ça de la tête. Ce n’est pas qu’un problème d’entraîneur. C’est également un problème de joueurs que tu recrutes, de qui tu as sur le terrain, de quel sens tu veux donner à ton équipe et de savoir si ton entraîneur peut mettre en application son idée de jeu avec les joueurs qu’on lui a donnés » a déclaré Daniel Riolo.

« Il faudrait derrière un effectif bien plus équilibré »