Le PSG charge ses stars, ça chauffe !

Arnaud De Kanel

Rejoint à la dernière seconde par une vaillante équipe de Reims (1-1), le PSG a manqué l'occasion de creuser l'écart au classement. Une nouvelle contre-performance qui entretient le doute avant la rencontre décisive face au Bayern Munich. Exaspéré, Christophe Galtier s'en est pris aux cadres de son vestiaire après la rencontre. La tension monte.

Un PSG une nouvelle fois très décevant a laissé passer la victoire dans les tous derniers instants face au Stade de Reims. Un manque d'attention qui coûte cher aux Rouge et Bleu et qui ne rassure pas du tout. Comme souvent depuis le début de saison, la défense n'est pas irréprochable sur le coup. A bout, Christophe Galtier a laissé éclater sa colère au micro de Prime Video en visant les stars de son effectif. Neymar, Kylian Mbappé et toute la bande doivent se ressaisir.

Neymar laisse parler son génie, Mbappé hallucine https://t.co/Io42S0PjtZ pic.twitter.com/bpZkD2retI — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

«Avec le nombre de joueurs d’expérience que nous avons...»

« Mais après, il y a les circonstances du match qui font que… je n’ai rien à redire sur le rouge de Verratti. Mais quand même, prendre un but à la 95e minute, avec le nombre de joueurs d’expérience que nous avons… Nous avons pris une transition alors qu’il reste 30 secondes à jouer et le ballon dans les pieds. C’est dommageable sur le plan comptable, mais aussi très surprenant par rapport à l’expérience que nous avions sur le terrain », a-t-il lancé avant de s'en prendre plus directement à ses joueurs.

«Beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau»