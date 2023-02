Messi bat un record, Cristiano Ronaldo va enrager

Arthur Montagne

Buteur mercredi soir à La Mosson lors de la victoire du PSG contre Montpellier (3-1), Lionel Messi a inscrit son 697e but en club, ce qui en fait le meilleur buteur dans ce domaine dans les cinq grands championnats en Europe, devant un certain Cristiano Ronaldo qui aura désormais beaucoup de mal a rattrapé La Pulga.

Depuis 15 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo affolent les compteurs et se partagent de nombreux records tous plus fous les uns que les autres. Mais alors que les deux stars déclinent, cela n'empêche pas leur rivalité d'être intacte.

Le PSG traîne pour le contrat de Messi, la faute à Mbappé ? https://t.co/OE5z8mfugX pic.twitter.com/1W7JQGsfWa — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

Messi bat un record de Cristiano Ronaldo

Ainsi, en marquant mercredi soir face à Montpellier à La Mosson lors de la victoire du PSG (3-1), Lionel Messi a inscrit son 697e but en club depuis le début de sa carrière. Cela lui permet de battre le record de Cristiano Ronaldo et devenir le meilleur buteur des cinq grands championnats européens. Il aura fallu 835 matches à Lionel Messi pour atteindre ce total alors que Cristiano Ronaldo a inscrit ses 697 buts en club en 919 apparitions.

Messi assuré de conserver ce record ?

Un record qui devrait tenir pour Lionel Messi puisque Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr en Arabie Saoudite et a désormais peu de chance de revenir dans un grand championnat européen à l'avenir. Un coup dur pour le Portugais qui raffole des statistiques.