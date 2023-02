C’est l’heure d’un grand bouleversement au PSG !

La rédaction

Durant plusieurs années, le PSG a été critiqué pour sa politique envers son centre de formation. Parmi les pépites qui sont parties tôt du Camp des Loges, la plus connue est Kingsley Coman mais on peut aussi citer Tanguy Kouassi, ou à moindre échelle Yacine Adli. D'autant que ces jeunes joueurs ont très souvent réussi à s'imposer là où ils sont passés et évoluent maintenant dans de gros clubs européens. Mais cette politique discutable semble être de l'histoire ancienne.

Paris va-t-il fait le pari des jeunes ? C'est en tout cas l'ambition du PSG et de son nouveau directeur sportif, Luis Campos. D'ailleurs Christophe Galtier n'hésite pas à faire jouer des jeunes comme Zaïre-Emery, buteur face à Montpellier dans la semaine.

Le PSG va leur laisser du temps

Pour Luis Campos, directeur sportif du PSG, ce revirement de politique avec les jeunes issus du centre de formation tient sa source du fair-play financier et de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des dirigeants du PSG. Le Portugais a ainsi expliqué ce dimanche à Téléfoot : « On a besoin d’être respectueux pour l’UEFA et la FIFA, mais on a fait un bon plan, ça passe par une réduction des joueurs pro pour ouvrir l’espace aux jeunes de grande qualité et pas les perdre pour d’autres grands clubs européens. Le PSG va leur laisser du temps ? Bien sûr. Le coach comprend très bien quel est le projet, on est très clair. On sait qu’on doit le faire et on va le faire. »

Fin de la fuite des talents ?

Le PSG devrait donc faire confiance à ses jeunes. Mais entre ce qui est voulu et ce qui est fait, il y a un fossé. Preuve en est, le départ de Ayman Kari à Lorient pour un prêt d'un an et demi, assorti d'une option d'achat. Âgé de 18 ans, le jeune milieu de terrain formé au PSG faisait partie des éléments prometteurs, notamment avec sa saison en Youth League, durant laquelle il a délivré 3 passes décisives.