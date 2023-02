Il disjoncte au PSG et fait son mea culpa

La rédaction

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG connaît une crise sans précédent. Trois défaites de suite, pour la première fois depuis 2011, un entraîneur déjà sur la sellette et des joueurs plongés dans des polémiques. Si l'attitude sur le terrain n'est pas bonne, celle de Sergio Ramos envers deux photographes après la défaite face au Bayern en Ligue des Champions a beaucoup fait parler. L'Espagnol a rencontré l'un d'entre eux.

Ces images ont rapidement fait le tour de la planète football. Après la défaite face au Bayern Munich, les joueurs du PSG vont saluer leurs supporters au niveau de la tribune Auteuil. Une image a alors interpellé les plus perspicaces, la présence de Neymar et Messi pour la première fois depuis presque un an, venus saluer eux-aussi leurs supporters. Les photographes se sont alors précipités pour prendre des clichés, bousculant Sergio Ramos qui n'a pas apprécié.

Un geste qui a beaucoup fait réagir

Si l'Espagnol pousse légèrement le premier photographe, il bouscule avec violence le deuxième. Les hommes s'invectivent quelques secondes avant Sergio Ramos ne reprennent ses salutations auprès des supporters. Stanislas Wawrinka, tennismen suisse avait réagit sur les réseaux avec un émoji témoignant de son indignation tandis que le journaliste Prime Vidéo , Karim Bennani avait défini ce geste comme « une attitude d’abruti. »

L’autre patron du PSG avec Mbappé, c’est lui https://t.co/2BoBDz5Cvw pic.twitter.com/XneFVpEtUS — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Ramos s'est excusé