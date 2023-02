C’est confirmé, le PSG voulait cette pointure sur le mercato

La rédaction

Le mercato hivernal 2023 du PSG n'a pas été flamboyant puisqu'aucune recrue n'est arrivée. Le club parisien voulait faire venir Milan Skriniar cet hiver, mais ce transfert ne sera effectif que cet été. Et déjà, en 2018, le PSG voulait signer une recrue défensive de poids, le défenseur central du Napoli, Kalidou Koulibaly. Aujourd'hui à Chelsea, l'international sénégalais raconte ses échanges avec Thomas Tuchel, alors entraîneur du PSG.

Kalidou Koulibaly, lorsqu'il a signé à Naples, a de suite été un joueur remarqué pour son talent défensif et son apport offensif. Il est alors logiquement lorgné par de nombreux clubs européens prestigieux, notamment par le PSG de Thomas Tuchel. Lors d'une rencontre entre Naples et le PSG en Ligue des Champions fin 2018, l'international sénégalais se souvient sur BeIn Sports de ses discussions avec le coach allemand.

« Il m’avait dit que j’étais un super joueur »

La relation entre Tuchel et Koulibaly est donc née ce soir de novembre 2018. Alors que leurs deux équipes se sont séparées sur un score de parité (1-1), Kalidou Koulibaly se souvient de ce que lui a dit l'entraîneur du PSG après ce match, dans une interview accordée à BeIn Sports : « J’ai eu la chance de jouer contre lui. Il y a eu un Naples-PSG quand il était à Paris. Et on a fait deux matchs nuls. Après le match, on s’était parlé et il m’avait félicité. Il m’avait dit que j’étais un super joueur. »

PSG : Neymar mis dehors, le Qatar prépare son transfert https://t.co/NSuyvlQCrA pic.twitter.com/cUOMJTBj6g — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

« Il a essayé de me recruter au PSG »