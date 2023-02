PSG : Neymar affole le mercato, tout est relancé

Hugo Chirossel

Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, Neymar pourrait finir par quitter le PSG. Luis Campos souhaiterait pousser le Brésilien vers la sortie et pourrait cette fois-ci compter sur le soutien de l’état-major qatari. Alors que Nasser Al-Khelaïfi aurait même déjeuné avec Todd Boehly et évoqué ce sujet ce mardi, les deux hommes ne se seraient rencontrés que brièvement et le club de la capitale ne voudrait pas lâcher le Brésilien.

Arrivé lors de l’été 2017, Neymar pourrait prochainement quitter le Paris Saint-Germain. Alors que Thomas Tuchel aurait essayé de le faire venir à Chelsea l’été dernier, les Blues seraient toujours intéressés par le Brésilien, même si l’entraîneur allemand quant à lui a depuis été remplacé par Graham Potter, comme l’indiquait Le Parisien .

Chelsea toujours intéressé par Neymar ?

Sauf que Chelsea est toujours en difficulté, malgré un mercato hivernal très ambitieux. Le club anglais penserait alors à Luis Enrique afin de succéder à Graham Potter la saison prochaine. Un moyen également de séduire Neymar, qui l’a connu du côté du FC Barcelone. Nasser Al-Khelaïfi et Todd Boehly auraient même évoqué un possible transfert de Neymar à l’occasion d’un déjeuner qui se serait tenu ce mardi.

Pas de discussion entre Al-Khelaïfi et Boehly