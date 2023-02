Giflé par le PSG, «il y a un sentiment de revanche»

Arnaud De Kanel

Le début de saison semble bien loin pour le PSG qui n'a plus gagné depuis trois matchs. Lorsque le rouleau compresseur parisien était en marche, il avait écrasé le LOSC, adversaire de Paris ce dimanche, 7 buts à 1. Depuis, la dynamique des deux équipes est bien différente et les Lillois veulent se venger de cette humiliation.

Après avoir giflé le LOSC en début de saison, le PSG retrouve sa plus grosse victime ce dimanche. Les coéquipiers de Kylian Mbappé espèrent mettre fin à une série de trois défaites consécutives pour sauver ce qui est encore possible. Ils feront face à des Nordistes revanchards à l'image de Bafodé Diakité. Le jeune défenseur lillois ne veut pas revivre pareille humiliation qu'en début de saison.

«Il y a un sentiment de revanche»

« Je pense qu’après une telle gifle (1-7), n’importe quel joueur voudrait montrer un autre visage. Il y a un sentiment de revanche, forcément, surtout que c’était ma première titularisation. Mais ils étaient imprenables ce jour-là… », a déclaré Bafodé Diakité dans les colonnes du Parisien .

«On a la volonté de faire un bien meilleur match»