Neymar sur le départ du PSG, la mèche déjà vendue ?

Thomas Bourseau

Alors que le PSG et Neymar songeraient tous deux à mettre un terme à leur collaboration à la fin de la saison, la prochaine destination du Brésilien après le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pourrait être la Premier League et Chelsea. Explications.

Arrivé à l’été 2017 avec une expérience dorée en Ligue des champions avec le FC Barcelone, en atteste le sacre blaugrana au printemps 2015, Neymar devait être la figure de proue du Paris Saint-Germain sur et en dehors du terrain. Finalement, les blessures à répétition ont en partie terni le tableau finale de son oeuvre au PSG. D’autant plus qu’un transfert semblerait être d’actualité à présent.

Chelsea et la crème du championnat anglais sur le coup pour Neymar ?

C’est en effet l’information communiquée par divers médias ces derniers jours. D’ailleurs, The Sun a fait savoir que Neymar serait prêt à quitter le PSG lorsque plusieurs écuries anglaises seraient sur les rangs. À commencer par les deux clubs de Manchester selon le tabloïd anglais, sans oublier Newcastle, Liverpool ainsi que Chelsea. Et il semblerait que les Blues aient déjà initié l’opération recrutement de Neymar.

PSG - Neymar : «Aucun club ne devrait le prendre» https://t.co/zOtdmV0PL0 pic.twitter.com/Kf1IdcnR4d — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Chelsea aurait déjà bougé ses pions