OM : Bourreau du PSG, il raconte son exploit

La rédaction

C'est ce qu'on appelle une adaptation express ! L'Ukrainien Ruslan Malinovskyi est arrivé en janvier à l'OM en provenance de l'Atalanta Bergame et il a déjà marqué son territoire en marquant deux buts. Son premier intervient en Ligue 1 face à Nice, mais son but le plus marquant fut celui marqué face au PSG lors de la victoire en huitième de finale de la Coupe de France (2-1). Une grosse frappe de 25 mètres qui s'est logée au fond des filets de Gianluigi Donnarumma.

L'OM semble bien paré pour la lutte pour le titre cette saison. Alors qu'un Classique arrive en Ligue 1, le PSG peut vivre une saison infernale en cas de mauvais résultat. Et si son bourreau de la Coupe de France, Ruslan Malinovskyi réitère, le PSG pourrait sombrer.

Première victoire depuis 2011

Son but a fait chavirer de bonheur le stade Vélodrome. Synonyme de but de la victoire et de qualification pour le tour suivant de la Coupe de France, Ruslan Malinovskyi a également mis fin à la malédiction qui frappait l'OM depuis l'ère QSI : aucune victoire à Marseille depuis 2011. Et les Olympiens seraient bien avisés de refaire cet exploit pour tenter de se mêler sérieusement à la course au titre. La nouvelle réception du PSG au Vélodrome leur donne un léger avantage.

« J'ai marqué beaucoup de buts comme ça »