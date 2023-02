Une annonce tombe pour Messi, le PSG connaît la réponse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat au PSG, Lionel Messi est toujours en pleine réflexion pour son avenir, alors qu’un accord semblait proche d’être trouvé il y a quelques semaines. Malgré les rumeurs autour de ce dossier, la tendance reste à une prolongation de l’Argentin, buteur ce dimanche face au LOSC (4-3).

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi suscite de nombreuses rumeurs pour son avenir. Alors que sa prolongation semblait inéluctable il y a quelques semaines, l’Argentin douterait désormais d’un futur au PSG. Il faut dire que l’ambiance était pesante en interne après la série de mauvais résultats, stoppée ce dimanche au terme d’une rencontre folle contre le LOSC (4-3), victoire acquise dans le temps additionnel grâce à un coup franc du septuple Ballon d’Or.

À mi-saison, les 6 renforts estivaux du #PSG sont loin de répondre aux attentes. Le doute s’installe auprès des supporters avant #PSGLOSC, mais également dans le vestiaire où l’on critique CamposLe PSG peut-il faire pire qu’en 2016 ?📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/h7GRKi3PpG — Bernard Colas (@BernardCls) February 19, 2023

« Messi est actuellement en négociation uniquement avec le PSG »

Avant ce nouveau but de Lionel Messi au Parc des Princes, Fabrizio Romano s’est penché sur l’avenir de La Pulga , indiquant qu’un avenir au PSG était clairement à l’ordre du jour pour lui contrairement aux dernières rumeurs sorties sur le sujet : « Malgré ce qui a été écrit sur l'avenir de Lionel Messi, je ne suis pas sûr que la situation ait changé , confie le journaliste dans sa chronique sur le site CaughtOffside. Messi est actuellement en négociation uniquement avec le PSG, ils ont eu une réunion d'ouverture (en personne) avec son père Jorge et ce dernier a également confirmé qu'il n'a aucune offre de Barcelone pour le moment. Ce n'était qu'une réunion d'ouverture avec le PSG - d'autres suivront dans les prochaines semaines afin de décider des détails du nouveau contrat, y compris le salaire, la durée de l'accord et plus encore. Ce sont les premières étapes. »

Le PSG avance pour la prolongation de Leo Messi, et de Sergio Ramos

Une annonce qui vient confirmer les précédentes révélations divulguées par le10sport.com. Selon nos informations, le PSG souhaite toujours renouveler le bail de Lionel Messi, et les négociations vont dans le bon sens avec le camp argentin, mais également avec Sergio Ramos, dont le contrat arrive aussi à expiration en fin de saison.