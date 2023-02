L’ASSE boucle une recrue, il jubile

Arnaud De Kanel

Afin d'éviter une catastrophe en descendant à l'échelon inférieur, le National, l'AS Saint-Etienne a réalisé un énorme mercato pour se sauver. Pour l'instant, tout fonctionne bien puisque les Verts sont sortis de la zone rouge avant le déplacement crucial à Nimes lundi. Laurent Batlles est pleinement satisfait de l'une des nouvelles recrues.

En grand danger en Ligue 2, Saint-Etienne n'avait pas d'autres choix que de recruter cet hiver pour se renforcer. Gautier Larsonneur, Lamine Fomba, Niels Nkounkou, Gaetan Charbonnier, Abdoul Kader Bamba, Mateo Pavlovic et Dennis Appiah ont rejoint le Forez pour sauver le club stéphanois. Une recrue en particulier a retenu l'attention de Laurent Batlles en conférence de presse. Il s'agit de Dennis Appiah. Arrivé en provenance du FC Nantes, il n'a pas raté une seule minute de jeu depuis sa signature. De quoi réjouir son entraineur.

Pour la vente de l’ASSE, c’est terminé https://t.co/bWVrQvgkI0 pic.twitter.com/NxYSyMx9Np — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Batlles salue la «polyvalence» d'Appiah

« C’est aussi le fonctionnement qu’on voulait avoir avec des joueurs qui pouvaient jouer latéral et en défense centrale. Cela permet aussi de décaler plus dans les couloirs avec plus de sérénité et de cohérence. La polyvalence de Dennis (Appiah), c’est aussi pour ça qu’on l’a pris. Je pense qu’il peut jouer piston droit, on sait qu’il peut le faire avec des qualités différentes par rapport à d’autres joueurs qui jouent parfois à ce poste-là », a souligné Laurent Batlles en conférence de presse.

«Dennis Appiah, c'est la force tranquille»