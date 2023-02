Mercato - OM : La confirmation d’un petit miracle signé Longoria

Thibault Morlain

Une fois n’est pas coutume, l’OM a été très actif sur le mercato durant le mois de janvier. Pablo Longoria a alors réalisé de gros coup cet hiver avec notamment l’arrivée d’Azzedine Ounahi, recruté à Angers. Un recrutement qui relève visiblement d’un petit miracle de la part du président de l’OM puisque c’était loin d’être gagné pour Ounahi. Explications.

Révélation de la dernière Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi a animé le dernier mercato hivernal. Et comme prévu, le milieu de terrain ne s’est pas éternisé du côté d’Angers. Ounahi a ainsi rejoint l’OM, qui le suivait depuis un petit moment comme l’a révélé Javier Ribalta à Téléfoot : « Pour être honnête, on a commencé à parler à Ounahi avant la Coupe du monde ».

« Il était devenu inatteignable »

Oui, mais voilà, ça s’est ensuite compliqué pour l’OM. Directeur du football du club phocéen, Javier Ribalta a expliqué : « Le Mondial est arrivé et ça a tout tué parce qu’à partir de ce moment il était devenu inatteignable. Donc on s’est dit : « Ok, prenons le risque et attendons un peu. S’il part, il part et on le loupera mais on ne fera pas d’offres folles qu’on ne peut pas se permettre » ». De quoi alors confirmer ce que le10sport.com vous avait révélé le 31 décembre dernier : « L'OM dépassé, Naples prend les commandes sur Ounahi ! ».

L’OM réalise quand même le transfert d’Ounahi