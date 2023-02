Les supporters ont réclamé sa tête, l’OM n’a jamais douté

Axel Cornic

Javier Ribalta, directeur sportif de l’Olympique de Marseille, a apporté un énorme soutien à Igor Tudor ce dimanche. Très critiqué et même sifflé à ses débuts au Vélodrome, le Croate a su mettre tout le monde d’accord et même si l’élimination en Ligue des Champions fait tache dans son bilan, il semble véritablement faire l’unanimité à l’OM.

Son départ avait fait beaucoup de bruit l’été dernier, mais Jorge Sampaoli n’est désormais plus qu’un souvenir. Car Igor Tudor réalise de très belles choses depuis son arrivée à l’OM et ce n’était pas vraiment gagné, vu l’énorme contestation de la part des supporters.

Guendouzi sur le départ, l’OM a déjà bouclé l’arrivée de son remplaçant https://t.co/yhzF5aMwx8 pic.twitter.com/k1rPqRfkxe — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

« Nous étions sûr d'avoir fait le bon choix »

Au micro de Téléfoot ce dimanche, Javier Ribalta est revenu sur les débuts compliqués de Tudor, assurant avoir toujours été derrière lui. « Nous étions sûr d'avoir fait le bon choix » a expliqué le bras droit de Pablo Longoria. « C'était naturel pour nous de le soutenir car on croit en lui. On le connait bien et nous savions que ça prenait un peu de temps pour fonctionner ».

« Tudor fait un très bon travail et on sait qu’à Marseille ça n'est pas simple »