Le PSG veut régaler Mbappé, ce sera 120M€

Les deux derniers mercatos du PSG se sont soldés par des échecs cuisants. Le club de la capitale n'a effectivement pas réussi à améliorer son effectif et se prépare donc à corriger ses erreurs l'été prochain. L'objectif sera notamment de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Et pour cela, Luis Campos viserait plusieurs joueurs français.

Les premiers mois de Luis Campos au poste de conseiller sportif sont loin de répondre aux attentes suscitées par son arrivée. L'été dernier, le PSG a certes réussi à dégraisser en se séparant de nombreux joueurs, essentiellement sous la forme de prêts, mais les recrues ne parviennent pas à convaincre depuis le début de saison. Pire, Fabian Ruiz, Carlos Soler ou encore Hugo Ekitike sont loin d'être des titulaires indiscutables tandis que Vitinha a baissé de rythme. Sans parler de Renato Sanches qui enchaîne les blessures. Dans ce contexte, le PSG a voulu se rattraper cet hiver. Mais ce fut encore pire puisque personne n'est arrivé.

Un attaquant de l’équipe de France fait rêver le PSG, Mbappé jubile déjà https://t.co/zaarjyUuZC pic.twitter.com/kCn6nypRdE — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Kolo Muani et Thuram dans le viseur du PSG

Par conséquent, le PSG prépare déjà l'été prochain, avec une objectif clair : mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Dans cette optique, Luis Campos s'intéresserait à Randal Kolo Muani comme le révèle L'EQUIPE du Soir . L'attaquant de l'Eintracht Francfort avait brillé durant la Coupe du monde. Natif de Bondy, où Kylian Mbappé a grandi, l'ancien Nantais entretiendrait d'ailleurs une excellente relation avec le numéro 7 du PSG. Mais son prix, compris entre 80 et 100M€, pourrait refroidir les Parisiens. Dans cette optique, un plan B mène à un autre attaquant de l'équipe de France, à savoir Marcus Thuram qui sera libre en fin de saison.

Manu Koné pour compléter un recrutement made in France ?

Et ce n'est pas tout. Toujours dans cette optique de recruter des joueurs français, Luis Campos serait fan du profil de Manu Koné, dont le contrat au Borussia Mönchengladbach court jusqu'en juin 2025. Son prix, qui avoisinerait les 30M€, est moins dissuasif. Le joueur formé à Toulouse pourrait débarquer pour venir renforcer un secteur de jeu en grande difficulté depuis plusieurs années et qui n'a pas été rendu plus fort avec les arrivées de Fabian Ruiz, Vitinha, Carlos Soler ou encore Renato Sanches.