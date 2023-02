Mercato : Recalé par le PSG, il va «rejoindre un gros club»

Hugo Chirossel

À la recherche d’un renfort offensif lors du mercato hivernal, le PSG aurait pu tenter un coup avec Marcus Thuram, en fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Mönchengladbach. Toutefois, comme indiqué par le10sport.com, le club de la capitale avait estimé que l’international français ne correspondait pas au profil recherché par Christophe Galtier et Luis Campos. Une chose est sûre, l’attaquant âgé de 25 ans va bien quitter le Borussia Mönchengladbach.

En quête d’un renfort offensif lors du mercato hivernal, à la suite du départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, plusieurs noms avaient été liés au Paris Saint-Germain. Notamment celui de Marcus Thuram, lui qui sera libre de tout contrat à l’issue de la saison.

Un grand retour au PSG ? Une réponse tombe https://t.co/mRPRrnNqaG pic.twitter.com/Nr8dQbhmdH — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

Thuram va quitter le Borussia Mönchengladbach

Marcus Thuram ne correspondait pas au profil recherché par Christophe Galtier et Luis Campos, comme vous l’a révélé le10sport.com le 22 janvier dernier. Bien qu’il puisse d’ores et déjà s’engager avec le club de son choix, le PSG n’était également pas intéressé par une arrivée libre de l’international français.

« Nous devons accepter le fait qu’il va rejoindre un plus gros club »