Le PSG a trouvé sa victime sur le mercato

Après avoir raté ses deux premiers mercato à la tête du PSG, Luis Campos compte bien inverser la tendance dès l’été prochain et un club en particulier pourrait en faire les frais, à savoir le Borussia Mönchengladbach. En effet, le club de la capitale souhaiterait recruter Manu Koné, dont le transfert est estimé à environ 30M€, mais également Marcus Thuram, libre à l’issue de la saison.

Nommé conseiller sportif du PSG l'été dernier, Luis Campos peine à convaincre à Paris. Il faut dire que ses deux premiers mercatos sont ratés. Les recrues arrivées lors du marché estival ne sont pas au niveau, à l'image de Carlos Soler, Fabian Ruiz ou encore Hugo Ekitike, tandis que cet hiver, personne n'est arrivé. Mais le PSG compte bien se rattraper l'été prochain et travaille déjà en coulisses.

Luis Campos adore Manu Koné

Et Luis Campos semble avoir l'intention de se tourner vers la Bundesliga. Selon les informations de L'EQUIPE du Soir , le conseiller sportif du PSG apprécie notamment grandement le profil de Manu Koné, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. Mais ce n'est pas le seul joueur du club allemand suivi par le PSG.

Thuram, le plan B du PSG ?