Désastre sur le mercato, le PSG n’a plus le choix avec Messi

Pierrick Levallet

Blessé à la cheville contre le LOSC ce dimanche, Neymar pourrait bien manquer quelques semaines de compétition. Christophe Galtier va donc devoir trouver quelqu'un pour le remplacer dans son onze de départ. Une solution est déjà envisagée, et il semble plus que probable que l'entraîneur du PSG optera pour celle-là au vu du manque d'options dont il dispose.

Malgré la victoire du PSG contre le LOSC ce dimanche (4-3), une véritable catastrophe a frappé la formation parisienne. Après Kylian Mbappé, qui vient tout juste de revenir, c’est Neymar qui va devoir s’absenter quelques temps. Touché à la cheville et sorti sur civière, le Brésilien pourrait manquer plusieurs semaines de compétitions. De son côté, Christophe Galtier a peut-être déjà une solution pour le remplacer. Et elle semble inévitable.

Le PSG court à la catastrophe avec Neymar, le verdict va tomber https://t.co/XLUQi6zN2e pic.twitter.com/hNYyYhAIuc — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Les recrues de Campos n’ont pas convaincu au PSG

Comme le rapporte Le Parisien , l’hypothèse de voir Lionel Messi au poste de numéro 10 en l’absence de Neymar prend de plus en plus d’ampleur au vu de la profondeur de banc actuelle au PSG. Les recrues qui peuvent occuper ce poste, comme Vitinha et Carlos Soler, n’ont pas vraiment convaincu par le passé. Le PSG payerait ainsi les échecs de Luis Campos sur le mercato.

Messi, solution par défaut pour remplacer Neymar ?