Tuchel, Neymar… Toutes les infos mercato du 21 février

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Tuchel ok pour revenir au PSG à certaines conditions ?

Annoncé comme étant l'une des cibles prioritaires du PSG pour remplacer Christophe Galtier, Thomas Tuchel pourrait donc faire son retour, un peu plus de deux ans après son limogeage du club de la capitale. The Evening Standard consacre un large dossier à cette piste menant au technicien allemand, et selon le média anglais, Tuchel serait disposé à revenir au PSG mais avec des conditions bien précises. Premier point : il souhaite être protégé du pouvoir de certains joueurs, un point qui l'avait particulièrement irrité lors de son premier passage entre 2018 et décembre 2020. Par ailleurs, il souhaite pouvoir se focaliser sur son travail de coach, sans trop s’impliquer dans le recrutement du PSG. Reste à savoir si cette piste Thomas Tuchel sera effectivement validée en cas de limogeage prochain de Christophe Galtier au PSG...



PSG : Neymar a tranché, il ne veut pas partir

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur l'avenir de Neymar et assure que l'attaquant brésilien envisage son avenir au PSG malgré les spéculations à son sujet. Selon son entourage, il veut aller au bout de son contrat, soit jusqu'en 2027. Ses proches restent à l’écoute du marché des transferts et des potentielles offres, mais tout le monde a bien conscience que le salaire XXL touché par Neymar au PSG devrait être un frein pour bon nombre de prétendants. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément en nombre dans ce dossier : hormis Chelsea qui insiste depuis un an et Newcastle qui pourrait tenter le coup, aucun club ne semble en mesure d’accueillir la star du PSG aujourd'hui.



PSG : Messi reçoit encore un appel du pied à Barcelone

Interrogé par Adri Contreras, personnalité des réseaux sociaux, l'attaquant brésilien du FC Barcelone Raphinha a évoqué un éventuel retour de Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat au PSG : « J’aimerais que Messi revienne au Barça, bien sûr », lâche l'ancien Rennais. Le message est passé pour Messi.



Le PSG prépare une révolution sur le mercato